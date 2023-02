Für die Sturm-Buam tut der Edelfan alles

Sogar Operation verschoben

Bis heute hat sich das nicht geändert, Schausberger ist seit 24 Jahren bei so gut wie jedem Sturm-Spiel live dabei. Egal ob international, wie diese Saison in der Europa League in Rotterdam oder Rom, oder in der Bundesliga und im Cup. „Sobald der Spielplan da ist, plane ich meine Reisen und richte auch meinen Urlaub so ein, dass ich kein Spiel verpasse.“ Vor einiger Zeit hat sie sogar eine Operation zeitlich so verschoben, dass sie bei einem Sturm-Spiel dabei sein konnte. „Ich bin in Pension, ich hab Zeit und brenne eben für Sturm.“