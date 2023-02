Braucht die Ukraine mehr Waffen?

Leopard 2 schon in den nächsten Monaten in der Ukraine

Nach den USA ist Deutschland der wichtigste Waffenlieferant für die Ukraine. Neben Mars-Raketenwerfern und Gepard-Flakpanzern einigte sich die Bundesregierung nach langem Ringen darauf, dass auch 14 Stück des Kampfpanzers Typ „Leopard 2 A6“ in die Ukraine geliefert werden. Die ersten Panzer könnten schon in drei Monaten in der Ukraine sein. Weitere Leopard 2-Panzer sollen von anderen europäischen Ländern geliefert werden.