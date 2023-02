Chinesische Luftwaffe flog Innsbrucker Airport an

Eine riesige Militärmaschine sorgte am Montagvormittag zunächst über der Tiroler Landeshauptstadt und folglich am Innsbrucker Flughafen für Aufsehen. Bei dem sonst in Europa kaum anzutreffenden Flugzeug handelte es sich um eines der chinesischen Luftwaffe, die Soldaten für die demnächst startende „Gebirgsjäger-Weltmeisterschaft“ nach Tirol brachte.