Michael Keaton gibt leicht gealterten Batman

Rückkehr im Fledermaus-Kostüm

Keaton wurde danach als Batman von Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck und zuletzt Robert Pattinson abgelöst. Nun will es der 71-Jährige offenbar noch einmal wissen und schlüpfte für „The Flash“ noch einmal in das Fledermaus-Kostüm - wenn auch nur in einer Nebenrolle. Den die Hauptfigur reist in dem Streifen durch die Zeit und begegnet Batman bei einem Besuch in der Vergangenheit. Der Kultsatz „Ich bin Batman“ fällt allerdings auch hier wieder.