Betrug mit Enkeltrick: So kann man sich schützen!

„Hallo, wie geht’s dir?“, „Wer ist denn da?“, „Kennst du mich nicht mehr?“, „Bist du es Andi?“, „Ja, genau!“ - so oder so ähnlich leiten Telefon-Trickbetrüger den sogenannten Enkeltrick ein. Das Vorgehen ist äußerst raffiniert und verläuft nach dem immer gleichen Schema. Je nachdem, was die Täter in diesen ersten Sätzen am Telefon in Erfahrung bringen, geben sie sich als Enkelin/Enkel, Tochter/Sohn usw. aus. Den Betrügern spielt die Angst der Opfer, als vergesslich zu gelten und die eigenen Verwandten nicht mehr zu erkennen, in die Hände.