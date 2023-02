Mitsprache beim ORF-Landesdirektor soll fallen

In Rekordzeit haben die Landtagsparteien am Mittwoch im Kulturausschuss einen SPÖ-Antrag zum ORF-Gesetz einstimmig beschlossen. Demnach soll sich die Landesregierung dafür einsetzen, dass bei der Bestellung der ORF-Landesdirektoren auf die Einholung einer Stellungnahme des jeweiligen Landes verzichtet wird. In der Praxis kam das einem Anhörungsrecht durch den Landeshauptmann gleich, nachdem dieser die Stellungnahme des Landes abgab.