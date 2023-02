Auch die Natur verweilt gern bei Weinkellern

Reges Treiben herrscht in Weinviertels Kellergassen nur bei Festen und vereinzelten „offenen Kellertüren“. Ansonsten ist es in den „Dörfern ohne Rauchfang“ jedoch idyllisch ruhig – und das kommt der Tier- und Pflanzenwelt zugute: In den vielen Zwischenräumen der Presshausensembles und den Freiflächen, über die die Bauaufsicht wacht, fühlen sich Fauna und Flora ungestört wohl.