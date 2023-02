Neue Fetzen-Fahne als Dank für Seenot-Rettung

Heute laden Narren zu vielen Umzügen in OÖ

Heute, Faschingssonntag, geht’s aber nicht nur im Salzkammergut hoch her. Den Anfang macht der Vichtauer Umzug in Neukirchen bei Altmünster um 10 Uhr. Um 14 Uhr startet in Rußbach der Kinderfasching, zeitgleich beginnen in Bad Goisern, Ebensee und Gallspach sowie – offiziell um eine Minute früher – in Obertraun große Umzüge. Bereits um 13.30 Uhr sind die Narren in Kirchham, St. Martin im Mühlkreis oder Grünau im Almtal los, in Reichenthal sollen die Wagen pünktlich um 13.33 Uhr losfahren.