Lampenfieber gegen die Höhenluft getauscht

Die vergangenen Jahre waren für viele Menschen eine große Herausforderung. Auch der gebürtige Feldkircher David Schuler hatte mit der Coronakrise zu kämpfen: „Schlagartig waren alle Theater zu und jedes Engagement wurde immer weiter nach hinten verschoben - teilweise bis zu zwei Jahre.“ Anstatt aber den Kopf in den Sand zu stecken und in Selbstmitleid zu baden, entschied sich David, tätig zu werden. Er kam glücklicherweise schnell beim Radio unter. Da er allerdings das unstete Künstlerleben gewohnt war, musste er feststellen, dass die Büroarbeit im Sender auf die Dauer nichts für ihn war. Neun Jahre lang wirkte der heute 31-Jährige nämlich in rund 30 Musicalproduktion mit, er trat von Belgien bis Italien fast überall in Europa auf. Künstlerische Highlights gab es viele: „Sehr gerne denke ich an die Zeit zurück, in der ich im österreichischen Kinofilm ’Friday Night Horror’ eine Nebenrolle an der Seite von Simon Schwarz hatte. Aber auch die Auftritte für den ORF bei ’Wenn die Musi spielt’ bleiben unvergesslich.“ Es schien gar so, als ob David auf der Bühne seine Berufung gefunden hätte.