Alkolenker donnerte in einen Wassergraben

Um 0:49 Uhr mussten die Feuerwehren aus Puch und Hallein am Samstag (Tennengau/Salzburg) zu einem Verkehrsunfall in Puch-Urstein ausrücken. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine silberne Limousine vor, die in einem Wassergraben gelandet war. Der Lenker kam mit leichten Blessuren davon, hatte aber 1,26 Promille Alkohol im Blut. Er dürfte in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Der Alkolenker prallte, bevor er im Graben landete, noch in eine Ampel. Das Auto musste mittels Kran geborgen werden.