Salzburger Firmen warten auf 63 Millionen Euro

Rund 5000 Unternehmen in Österreich warten noch auf die Auszahlung ihrer beantragten Covid-Hilfen – viele davon auch in Salzburg, insgesamt sind es 63 Millionen Euro, die laut Finanzombudsteam noch offen sind. Das Land Salzburg und die Gesellschaften, an denen es beteiligt ist, betrifft das scheinbar nicht. Etwa Flughafen und Messe haben schon Hilfsgelder erhalten, wie in der Transparenz-Datenbank einsichtig ist.