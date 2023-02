Billigerer ORF | Fettnäpfchen-Torkler

Fettnäpfchen-Torkler. Einsparungspotenzial hätte der ORF etwa beim Personal auf dem Opernball gehabt. Das vielköpfige Team nervt den größten Teil der Zuseher, wie nicht nur die Resonanz in den sozialen Medien beweist. „Halten Sie die diesjährige Opernballübertragung des ORF für gelungen?“ fragten wir via krone.at. „Nein“ meinten da vier von fünf Abstimmenden. Besonders in Augen und Ohren stach ZiB-Mann Tarek Leitner, der seine Opernball-Premiere total verhaute, von einem Fettnäpfchen zum anderen torkelte. Er erkannte Gesprächspartner nicht und sprach gar davon, dass zum Glück die Mittelloge nicht mehr Führerloge heiße. Man erkennt massives Einsparungspotenzial - auch etwa bei der Doppelmoderation der Zeit im Bild 1 - ein permanentes Ärgernis in den Augen vieler „Krone“-Leser, die sich nicht zu unrecht fragen, wozu es notwendig ist, dass zwei gut bezahlte Journalisten die Nachrichten vorlesen. Siehe oben: viel Spar-Potenzial.