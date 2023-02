Experten warnen vor Brandgefahren am Bauernhof

Rund 200 Feuerwehrleute waren im Juli 2019 in Biberbach im Bezirk Amstetten im Einsatz. Im Dachstuhl eines Wirtschaftstrakts des Schoderhofs war ein Feuer ausgebrochen. Die Hintergründe und Folgen des Großbrands, der eine sechsstellige Schadenssumme verursacht, aber zum Glück keine Verletzten gefordert hatte, schildert Landwirt Johannes Gruber am kommenden Freitag. Er ist einer von zahlreichen Vortragenden beim siebenten Brandschutzdialog, den das Bezirksfeuerwehrkommando und die Bezirksbauernkammer von 9 bis 12.30 Uhr in der Kaspar-Brunner-Straße 18 in Amstetten veranstalten.