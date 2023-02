Mann durch Motorsäge verletzt: Sohn zur Stelle

Ein 48-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Spittal an der Drau arbeitete heute Mittag mit seiner Motorsäge in einer Waldparzelle in Schwarzwald (Radenthein). Beim Entasten eines geschlägerten Baumes zog er sich aus noch unklarer Ursache eine schwere Schnittverletzung am rechten Bein zu.