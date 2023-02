„Hier im Landestheater ist Platz für meinen Stil!“

Ab 18. März in den Kammerspielen

Sie überzeugte in „Alice verschwindet“, ein sehenswertes Drei-Frauen-Stück, das heute, Freitag zum letzten Mal auf der Studiobühne zu sehen ist. Noch bis 22. März spielt sie in „Unsere blauen Augen“. Ab 18. März steht sie in den Kammerspielen in „Worst Case/Dunkelziffer“ auf der Bühne. Das Schauspiel verdichtet zwei Texte der Salzburger Autorin Kathrin Röggla, die sich seit ihrem Roman „really ground zero“ über den Terroranschlag in New York vom 11. September 2001, als markante Stimme in der österreichischen Gegenwartsliteratur behauptet.