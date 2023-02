Opfer reagierte: „Falscher Polizist“ festgenommen

Der in Deutschland wohnhafte Iraker war schon Ende Jänner 2023 nach Österreich gekommen, er sollte in Wien im Auftrag der „Keiler“ ausgewählte und bereits manipulierte Opfer um deren Wertgegenstände bringen. Nachdem dies mehrmals misslang, wurde er nach Graz geschickt. Anfang Februar war es hier und im Bezirk Graz-Umgebung zu einer Welle von Betrugsversuchen gekommen: Aus dem Ausland agierende „Call-Center“ hatten mehrfach potenzielle Opfer kontaktiert. Mit der bekannten Masche - „die Polizei muss Ihre Wertsachen vor Kriminellen in Sicherheit bringen“ - versuchten die Anrufer, die ausgewählten, zumeist älteren Menschen zur Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen zu überreden. So erhielt unter anderem auch die Grazerin (66) am Montagmittag einen entsprechenden Anruf.