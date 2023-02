Omikron ist 1,5-mal tödlicher als eine Grippe

Sterblichkeit ist rund 1,5-mal höher

Während den ersten 30 Hospitalisierungstagen war die Sterblichkeit bei an der Omikron-Variante Erkrankten rund 1,5-mal höher, so die Forscher. Bezüglich der Notwendigkeit einer Aufnahme auf die Intensivstation zeigte sich hingegen kein Unterschied zwischen der Corona-Variante Omikron und Influenza, hieß es am Donnerstag seitens der Universität Luzern.