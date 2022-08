Omikron-Infektion allein schützt kaum vor Corona

Wiener Wissenschaftler haben in Kooperation mit zwei niedergelassenen Ärzten in Völkermarkt (Kärnten) und in Ramsau (Steiermark) die Virus-neutralisierende Wirkung von Serumproben (Antikörper) von nicht geimpften und geimpften Probanden nach Infektionen mit Omikron BA.1 oder BA.2 eben gegen diese beiden Subtypen, gegen Wild-Typ-Viren und gegen die Delta-Variante (B.1.617.2) untersucht. Als „Kontrollgruppe“ dienten Serum-Proben von Menschen nach Infektion mit dem ursprünglichen Wuhan-Virus und drei mRNA-Teilimpfungen (mit oder ohne vorhergehender Infektion mit Covid-19).