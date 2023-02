Drei Burschen, die auf das System pfeifen

Sichtlich bewegt schildert das erste Opfer dem Schöffensenat, wie es im Oktober von zwei der drei Angeklagten in eine dunkle Ecke bei der Post am Blauen Platz in Lustenau gezerrt wurde: „Während sie mich festhielten, kam der Dritte und sagte, dass das ein Überfall sei und ich ihnen alles geben soll, was ich habe. Als ich dann um Hilfe rief, schlug mir einer der Angeklagten mit voller Wucht aufs Ohr. Ich konnte mich dann losreißen und den Polizeinotruf wählen.“ Als der Schüler tags darauf zum Arzt geht, diagnostiziert dieser bei seinem Patienten ein Schalltrauma aufgrund des wuchtigen Schlages. Noch heute leidet das Opfer unter Angstzuständen.