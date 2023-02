Hehlerei und Heroin: Verbrecher-Duo vor Gericht

Einst waren sie die besten Freunde, doch vor Gericht würdigten sich die beiden Männer keines Blickes. Während der geständige Mustafa C. (26) auf freiem Fuß war und zu seinem Prozess erschien, wurde Ugur T. in Handschellen von der Justizwache vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Duo vor, bei mehreren Einbrüchen im Burgenland und in Niederösterreich Computerteile im Wert von mehr als 50.000 Euro erbeutet zu haben. T. soll die Taten verübt haben, C. wartete im Fluchtfahrzeug und verkaufte die Beute dann als Hehler über Internetportale an nichts ahnende Unbeteiligte weiter. Um das Geld erwarben die beiden Türken dann in Wien bei ihrem Dealer, einem gewissen Yassin, Heroin.