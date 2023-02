Misthaufen sollen jetzt russisches Gas ersetzen

Dieser Anteil steigt bis zum Erreichen des Ziels jährlich. Angerechnet werden kann laut dem Entwurf nur Biogas, das in Österreich erzeugt wird. Importe zählen nicht zur Quote. Gewessler betonte in diesem Zusammenhang: „Mehr Biogas aus Österreich bedeutet weniger Erdgas aus Russland. Zudem schützen wir mit Biogas unser Klima und sorgen dafür, dass Österreich genauso lebenswert bleibt, wie es heute ist.“