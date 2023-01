Kleine Geschenke erheitern die dunkelsten Gemüter

Sanft schmiegt sich das Licht der Laterne auf den nassen Asphalt, der Wind pfeift unerbittlich durch die Gasse und zieht durch meine Jacke hindurch. Die Uber-App zeigt mir seit gefühlt zehn Minuten an, dass mein Fahrer in einer Minute eintreffen sollte - ein Erlebnis, wie man es eigentlich von den Wiener Linien gewohnt ist. Kurz nachdem es mich abermals fröstelt, biegt Gülen geschwind um die Ecke und - man muss es angesichts seines waghalsigen Manövers genau so sagen - schleift rasant in die einzig schmale Parklücke, neben der ich auf ihn warte. Angesprochen auf die Diskrepanz zwischen angezeigter und tatsächlicher Wartezeit zeigt er sich verwundert und bekundet glaubhaft, der Fehler müsse irgendwo in meiner App zu verorten sein.