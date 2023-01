Gastro-Dilemma: Es gab kein brauchbares Personal

So ganz kann das nicht stimmen, denn die Geschichte mit der Ex-Frau liegt einige Jahre zurück. Der ursprünglich aus der Nähe von Ankara stammende Fahrer verliebte sich damals in eine Deutsche und zog ihr zuliebe vor gut 20 Jahren in die Gegend um Stuttgart. Eine kinderlose Ehe folgte auf dem Fuß, nach drei Jahren reichte er die Scheidung ein. Noch Jahre später nimmt ihn die Erfahrung mit. „Das war der größte Fehler meines Lebens. In der Türkei studierte ich Politikwissenschaften. Ich war nicht gut, aber es hat mich interessiert. In Deutschland hatte ich keine Familie, und die meiner Frau hat uns nicht unterstützt.“ Ahmet verdingte sich in der Gastronomie, um an Geld zu kommen und merkte schnell, dass die Doppelbelastung zu viel war. „Ich habe sechsmal die Woche 12-Stunden-Schichten geschoben. Danach kannst du dich nicht mehr an Bücher setzen und lernen.“