EU will CO2-Ausstoß von Lkw drastisch senken

Frächter befürchtet Mehrkosten

Die österreichischen Frächter sahen erst am Montag die von der Europäischen Union angedachte neue Abgasnorm Euro 7 kritisch. „Wir befürchten Mehrkosten“, sagte der Obmann der Bundessparte Transport in der Wirtschaftskammer (WKO), Alexander Klacska. Die Pläne der EU sehen vor, die zulässigen Stickoxidwerte für neue Fahrzeuge deutlich zu senken. Diese Regelung soll für Pkw ab Juli 2025 gelten, für Busse und Lkw sollen die Bestimmungen 2027 in Kraft treten.