ÖVP macht Druck: Wo bleiben die Gemeindemillionen?

„Jetzt muss der Bund nachziehen“

Mittlerweile hätten alle Gemeinden ihre Budgets beschlossen, „aber noch immer ist nicht klar, welche Voraussetzungen für die Fördergelder des Bundes erfüllt sein müssen, und wofür das Geld eingesetzt werden kann. Wir haben in Tirol vorgelegt, jetzt muss der Bund nachziehen“, spricht Wolf das zweite Gemeindepaket des Landes in der Höhe von 25 Millionen Euro an, das unter anderem zur Abfederung der gestiegenen Energie- und Personalkosten dienen soll.