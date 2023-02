Diese Talente greifen nach den Sternen

Von Rivalität ist dabei keine Spur. Jeder gönnt jedem die Erfolge, schließlich will man am liebsten gemeinsam den Sprung in die Weltspitze schaffen. „Das ist auch gut fürs Team, wenn das Niveau insgesamt höher ist. So pusht man sich gegenseitig.“ Spannend werden die Titelkämpfe ohnehin, denn dabei geht es nicht nur um Edelmetall, sondern auch um die Startplätze für die im März stattfindende Junioren-WM in Kasachstan. Keiner kann sich sicher sein, dass er dabei ist. Umso wichtiger ist es, sich mit starken Leistungen in Lettland für weitere Aufgaben zu empfehlen.