Skiunfälle in Sölden fordern drei Schwerverletzte

Alle Hände voll zu tun hatten am Montag Tirols Bergretter sowie die Belegschaft des Krankenhauses in Zams. Innerhalb von zwei Stunden kam es in Sölden im Ötztal zu drei Unfällen auf Skipisten. Drei Schwerverletzte lautet die Bilanz. Unter ihnen auch eine Jugendliche und ein neun Jahre altes Mädchen.