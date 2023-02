Zweisprachige Bezirksgerichte schließen?

Betroffen sind auch die zweisprachigen Bezirksgerichte in Bad Eisenkappel, Ferlach und Bleiburg - würden sie geschlossen, könnte sich die zweisprachige Gerichtsbarkeit auf Kompetenzzentren in Klagenfurt, Villach und Völkermarkt ausweiten. Gericht-Redakteurin Kerstin Wassermann will also Antworten: „Wie Sie alle wissen, sollen in Kärnten Bezirksgerichte geschlossen werden. Wie stehen Sie dazu?“