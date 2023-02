SPÖ holt prominente Namen für prominente Posten

Roter als die Rosen, die heute in St. Pölten verteilt werden, sind wohl nur die Köpfe der SPÖ-Politiker. Nach Vorbesprechungen am Vormittag wird am Nachmittag erst mit der ÖVP und dann intern im Landesparteivorstand verhandelt. Die „Krone“ weiß, was bei beiden Runden herausschauen soll - und wird! Prominente Namen werden auf prominente Posten kommen.