Wiener Tram wird am Valentinstag zur Dating-Bim

Sekt schlürfen und gute Gespräche führen

Unter dem Claim „Eins für alle am Valentinstag“ sind in der Dating-Bim sowohl Personen, die bereits ein Date planen und dieses in der Bim abhalten wollen, aber auch Personen, die alleine kommen möchten, um jemanden kennenzulernen, willkommen. So haben alle, die in guter Gesellschaft sein wollen, die Möglichkeit in zauberhafter Atmosphäre zu plaudern, Sekt oder alkoholfreie Getränke zu schlürfen und vielleicht sogar die große Liebe zu finden.