Zwei schwere Skiunfälle innerhalb kurzer Zeit

Ein 49-jähriger deutscher Skiurlauber wollte am Klippitztörl von einer Piste auf eine daneben führende wechseln, dabei krachten er und ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg ineinander. „Dabei verletzten sich beide so stark, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung von den Rettungshubschraubern C11 und Alpin1 in die Krankenhäuser Judenburg und Klagenfurt geflogen werden mussten“, berichtet die Polizei.