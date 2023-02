Mitarbeiter im Lebensmittelhandel als „Klagemauer“

20 Millionen Euro für Neubau in Rohrbach

171 Spar- und 74 Eurospar-Märkte gehören zum Reich von Leitner, der nun den Fokus auf Investitionen an bereits bestehenden Standorten legt. Allein 20 Millionen Euro fließen etwa in den Neubau des Eurospar in Rohrbach. Modernisierungen und Erweiterungen sind zudem bei den Spar-Standorten in Munderfing und Steyr-Wehrgraben das Gebot der Stunde.