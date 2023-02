Nächster Industriebetrieb testet Vier-Tage-Woche

Während bei KTM in der Motorradmontage in Mattighofen (Oberösterreich) mit Ende Februar nach fünf Monaten das vielerorts gehypte Modell wieder ausläuft, steht’s nun beim nächsten Unternehmen in der Produktion am Prüfstand. Seit Mitte Jänner läuft bei Fronius in Sattledt ein Testlauf.