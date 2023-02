Kärnten: Fieberhafte Suche nach Täter geht weiter

„Wäre Sommer, hätte sie wahrscheinlich überlebt“

Das Opfer wurde, wie berichtet, am Mittwochmorgen von einer Schülerin am Parkplatz der Leichenhalle in Edling entdeckt. Die 61-Jährige wies im Kopf- und Oberkörperbereich schwere Verletzungen auf. „Daran dürfte das Opfer aber nicht gestorben sein“, so Kitz. Die Frau erfror in der kalten Nacht. „Wäre es Sommer gewesen, dann hätte sie vermutlich überlebt“, meint der Sprecher der Staatsanwaltschaft.