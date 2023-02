Tote vor Leichenhalle: Opfer erfror in Eiseskälte

Täter dürfte Opfer aufgelauert haben

Die Ermittler gehen davon aus, dass die 61-Jährige, die am Dienstagabend in der Nachbarschaft unterwegs war, von dem unbekannten Täter vor der Leichenhalle attackiert wurde und nach dem Überfall einfach liegen gelassen worden ist. „Es gibt keine Hinweise, dass sie an diesen Ort gezerrt wurde“, sagt Kitz.