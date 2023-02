Salzburger Festival lädt Rocker wieder aus

Das „Lake Rock“ findet am 15. und 16. September in der Salzburgarena statt. Mit „Frei.Wild“ tritt dort eine Band auf, die sich in der Vergangenheit auch immer wieder Nazi-Vorwürfen stellen musste. „Davon hat man sich immer wieder klar distanziert. Die Band spricht sich gegen Extremismus jeder Art aus“, stellt Dankl klar. Neben „Frei.Wild“ treten auch die „Guano Apes“ in der Salzburgarena auf. Mit Gassenhauern wie „Open Your Eyes“ oder „Lords of the Boards“ schrieb die Combo deutsche Rockgeschichte. Im vergangenen Jahr gastierte Beinahe-Bundespräsident Marco Pogo mit seiner Punkband „Turbobier“ beim „Lake Rock“.