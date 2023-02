Frischer Austropop made in Niederösterreich

Neben einer eigenen Show am 11. März im Stadttheater in Bruck an der Leitha, wartet am 20. Mai das Finale des größten Livemusik-Contest „Planet Festival Tour“ im Wiener Gasometer. Den Siegern winkt ein Auftritt beim Nova-Rock-Festival. „Für uns ist es eine große Chance“, so Toth. Denn alles was jetzt noch kommt, sei Zugabe auf dem Weg zur hauptberuflichen Musikkarriere.