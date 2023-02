Frühlingsgefühle bei bis zu 14 Grad plus!

Schon am Sonntag steigt im Westen die Schneefallgrenze deutlich an, das Wetter lockert sich bei bis zu neun Grad auf. Ab Montag, rechtzeitig zu Beginn der Semesterferien in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, dem Burgenland und Kärnten, setzt sich Hochdruck durch. Bis auf Nebelfelder strahlt die Sonne von West nach Ost bei elf Grad am Dienstag, bis zu 14 Grad am Mittwoch vom Himmel. Erst am Wochenende dürfte sich ein Tiefdruckgebiet mit kälteren Temperaturen durchsetzen. Achtung: Verzichten Sie bei deutlichen Plusgraden auf Eislauffahrten auf (noch) leicht zugefrorenen Teichen!