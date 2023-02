Wilde Rauferei: Junger Angreifer (14) stach zu

Beschuldigter war schon einmal in Pinkafeld

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 14-Jährigen mit Migrationshintergrund aus Wien handeln. „Der Verdächtige ist Afghane“, sind sich die Begleiter des Opfers sicher. Schon am vergangenen Dienstag sei der Beschuldigte in Pinkafeld gewesen, berichten sie. Weil sich der Betroffene durch einen jungen Burgenländer beleidigt gefühlt habe, habe er ihn angegriffen und zugeschlagen.