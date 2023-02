Wien: Mitarbeiter werden illegal überwacht

Angestellte wurden nicht gefragt

Seit geraumer Zeit sind in den Geschäftsräumen nämlich Videokameras angebracht. Gefragt wurden die Angestellten jedoch nicht. Zumindest in einer Filiale werden die Mitarbeiter auch in den Pausenräumen gefilmt. Sascha Ernszt, Sekretär der Gewerkschaft PRO-GE, schäumt: „Niemand von uns will am Arbeitsplatz ohne Zustimmung eine Kamera vor die Nase gehängt bekommen. Das ist ein klarer Gesetzesbruch und der heutigen Arbeitswelt unwürdig!“