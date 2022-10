„Versteckte Kamera“-Dreh in Wien endet vor Gericht

Echte Uniformen von Fans zugespielt bekommen

Konkret geht es um ein 2019 veröffentlichtes Werk, in dem er und sein Kumpel Raphael sich in einem Asia-Shop als Polizisten ausgaben, um die Teigtascherln zu kontrollieren. „Die Uniformen wurden uns von Fans, zwei Polizisten, zugespielt. Etliche TV-Sender machen Spaß-Videos in Uniform, zum Beispiel ,Verstehen Sie Spaß?‘“, versteht der Angeklagte die Welt nicht mehr. „Das ist doch Freiheit der Kunst!“