TV-Ereignis Super Bowl steht vor Umbruch

American Football hat in den letzten Jahren in Österreich einen echten Hype erfahren - viele Sportbegeisterte verbringen ihre Sonntagabende, wenn die Spiele übertragen werden, gern mit den Kommentatoren Michael Eschlböck und Walter Reiterer auf PULS 4. So auch heute Nacht ab 0.30 Uhr beim internationalen TV-Ereignis Super Bowl (siehe Grafik unten), wenn die beiden Teams Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles um den Sieg kämpfen.