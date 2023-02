Erdbeben: Jetzt sogar US-Hilfe für Diktator Assad

Seit dem Erdbeben fordern diverse Hilfsorganisationen und auch die Kirchen die Aufhebung der Syrien-Sanktionen. Das Erdbeben habe das Leiden der syrischen Bevölkerung vervielfacht. Die Menschen litten bereits unter der Last des Krieges, der Pandemie, der Inflation und dem Mangel an natürlichen Ressourcen, an Medikamenten und an lebensnotwendigen Gütern, heißt es in einer Erklärung der drei im Damaskus residierenden Patriarchen verschiedener Kirchen. Angesichts der dramatischen Verwüstungen im Land appellieren die Kirchenvertreter an die Vereinten Nationen, aber auch direkt an die Staaten der Welt, die Sanktionen zu beenden. Die Patriarchen bezeichnen die Maßnahmen als „ungerecht“ und fordern zugleich rasche humanitäre Initiativen, um der von Katastrophen überforderten syrischen Bevölkerung zu helfen.