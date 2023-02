Salz-Box für Erholung: Pop-Up-Stores boomen

„Wir haben Tonnen von Salz aus dem Himalaya-Gebirge und der Prajd-Höhle in Rumänien im Raum ausgelegt, ein Trockengenerator verteilt die feinen Salzpartikel in der Luft.“ So wird ein entzündungshemmendes Mikroklima geschaffen, durch das – begleitet von Musik und Farbtherapie – Gesundheit, Leistungsfähigkeit gesteigert werden können. „Die Natur bietet so viele Möglichkeiten, die wir nützen sollten“, so die Jungunternehmerin.