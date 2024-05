Warum sich der Goldpreis nochmals verdoppeln kann

Tatsächlich ist die Entwicklung des Goldpreises imposant: Vor einem Jahr lag er bei unter 2000 Dollar je Tonne, jetzt sind es schon rund 2400 – ein All-Time-High. Die Experten des liechtensteinischen Vermögensverwalters Incrementum AG glauben daran, dass sich der Höhenflug fortsetzt. Die „Krone“ analysiert, was die Gründe dafür sind und welche Kurse bis wann möglich sind.

Der Goldpreis ist laut Chartanalyse „ausgebrochen“

Laut den Fondsmanagern Ronald-Peter Stöferle und Mark Valek von der Incrementum AG ist der Goldpreis auch mit Blick auf die Chartanalyse „ausgebrochen“, hat also viele kurstechnische Barrieren übertroffen und kann daher ungebremst weiter klettern. Seit Jahresbeginn gab es Zugewinne von rund 13 Prozent in US-Dollar, 17 Prozent in Euro und 26 Prozent in japanischen Yen. „Der Goldpreis hat sich in den vergangenen zwölf Monaten, besonders aber im Frühjahr 2024 bemerkenswert entwickelt“, so Stöferle.