Hacker will in nächste Covid-Welle „hineinbremsen“

„Weg in die Arbeit können sich viele nicht aussuchen“

Er teilt dabei auch nicht die Einschätzung, dass die Maske etwa in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine große Belastung ist. „Aber den Weg in die Arbeit oder zum Arzt können sich viele nicht aussuchen“, führte er einmal mehr aus, warum in bestimmten Bereichen eine Maske getragen werden muss - es handle sich dabei schließlich um keine Freizeitsituationen, so der Gesundheitsstadtrat.