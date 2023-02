„Alles gurgelt“-Anbieter Lifebrain zieht Bilanz

Ein Gigant liquidiert sich selbst

Hinter den Kulissen freilich wird das ganze System schon heruntergefahren: Von der Teststruktur mit einst bis zu 1700 Mitarbeitern in fünf ehemaligen Krankenhaus-Pavillons auf der Baumgartner Höhe soll im Juli nichts mehr übrig sein. Lifebrain wird dann wieder werden, was es seit 2013 war: Anbieter von Tests aller Art in Ländern mit wenig medizinischen Labors, etwa mit 300 Standorten in Italien.