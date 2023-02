Drogenparty endete für Mädchen im Todeskampf

Drogentote vor drei Jahren

„Wir ermitteln, was das Zeug hält, um an die Hintermänner zu kommen“, betont Polizeisprecher Johann Baumschlager. Dazu werden derzeit im Umfeld Befragungen durchgeführt, die Ermittler arbeiten auf Hochdruck. Obwohl in der Kleinstadt bisher keine Drogenszene aktenkundig ist, fand man dort vor drei Jahren in einer Wohnung eine 19-jährige Drogentote. In einem nahe gelegenen Gastronomiebetrieb in Heidenreichstein zeigte sich ein Gast verunsichert, denn auch seiner Erfahrung nach hatte die Stadt bisher kein Drogenproblem.