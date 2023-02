„Der Kostenhammer schlägt erbarmungslos zu“

Grenzen sind überschritten

Als wäre der Status quo nicht schon dramatisch genug, wird es beim Blick in die Zukunft so richtig düster: Fast die Hälfte aller in Miete lebenden Befragten wissen nicht, ob sie die aktuelle Inflation finanziell noch länger stemmen können - bei acht Prozent ist die Grenze des Mach- und Leistbaren bereits überschritten.