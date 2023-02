Mit Filz und Textilkleber zum Faschingsoutfit

Material: Overall, farblich dazupassender Filz, Watte, bunte Bänder, Tüll oder Krepppapier.

So geht’s: Für das Horn aus Filz ein Dreieck ausschneiden und am Rand zusammennähen, mit Watte füllen und auf Wunsch mit Goldfaden o. ä. umwickeln. Horn auf der Kapuze annähen. Aus Filz Ohren ausschneiden (eventuell ein kleineres Stück in Rosa für das Innenohr) und festnähen. Für Schwanz und Mähne Bänder, Tüll oder Krepppapier auf ein Stück Band aufknüpfen und das Band am Overall fixieren.